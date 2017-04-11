Україна має купувати антрацит у різних країн, крім Росії – Гройсман

Україна в зв'язку з дефіцитом вугілля антрацитної групи, що виникли внаслідок блокади тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, повинна імпортувати це паливо з різних країн, за винятком країни-агресора – Росії.

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Про це під час прес-конференції, присвяченій результатам роботи уряду за рік, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Що стосується диверсифікації: безумовно, нам необхідно закуповувати відсутні обсяги вугілля – закуповувати в різних країн, і хочу підкреслити, що я прихильник того, щоб ми закуповували в США, Австралії, тобто у інших країн, а не у країни-агресора", – сказав він.

Також Гройсман нагадав, що Україна вже 501 день не імпортує газ з Росії і веде роботи по переобладнанню теплоелектростанцій, що працюють на дефіцитному вугіллі для переведення їх на вугілля газових марок, який видобувається на території України.

"І Трипільська, і Зміївська ТЕС сьогодні модернізуються. На Трипіллі необхідно модернізувати станцію – для цього потрібно 1 мільярд гривень, і ця робота ведеться. Зміївська – два блоки будуть переобладнані з групи антрацитового вугілля в цьому році... Також ми нарощуємо гідроенергетику та атомну енергетику", – сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, після набрання чинності рішення РНБО від 15 березня 2017 року був повністю зупинений вантажообіг з тимчасово окупованої території Донецької і Луганської областей. При цьому дефіцитний антрацит видобувається тільки на цій території, а на підконтрольній території Україні його немає, що і є причиною дефіцит цього виду палива.

Раніше міністр енергетики Ігор Насалик заявив, що річна потреба України в антрациті становить 9,5 мільйона тонн, а потреба в імпорті цього вугілля – 4,2 мільйона тонн до кінця 2017 року. Також зазначалося, що підходить для України вугілля можна імпортувати з ПАР, США або країн Азії. На початку квітня Насалик повідомив, що Україна почала контрактувати антрацитове вугілля з Південної Африки.

За даними Міненерговугілля, запаси дефіцитного антрациту на складах ТЕС з 29 березня по 5 квітня поточного року скоротилися на 14% – до 424 тисяч тонн.