Прем'єр виступає за прискорення реформи "Нафтогазу"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступає за прискорення анбандлинга (поділу) національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" і реформи ринку природного газу. Про це голова уряду заявив на прес-конференції, присвяченій результатам роботи уряду за рік.

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"Я б хотів, щоб реформа "Нафтогазу" відбувалася швидше, щоб швидше стався анбандлинг - поділ транспорту, трейдингу і видобутку газу, і були впроваджені найсучасніші методи корпоративного управління", - сказав він.

За словами Гройсмана, уряд націлений на прискорення реформи, а енергетичної безпеки України ніщо не загрожує.

"Взагалі, я виступаю за якнайшвидше створення ринку газу... Прогрес буде, нам нічого не загрожує", - підкреслив прем'єр.

Також прем'єр зазначив, що незабаром наглядову раду "Нафтогазу" буде доукомплектований одним незалежним членом і одним представником держави.

Як повідомляв УНІАН, поділ "Нафтогазу" - одна з ключових реформ енергосектору України. Модель поділу НАК обговорюється з 2014 року. За цей період Міненерговугілля, а також Мінекономрозвитку як основний орган влади, який займається "Нафтогаз", представляли різні моделі функціонування компанії.

Кабінет міністрів України в липні минулого року затвердив план реструктуризації Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", що передбачає передачу під окрему юрисдикцію діяльності з транспортування, зберігання та видобутку природного газу.