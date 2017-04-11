Стокгольмський арбітраж: "Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" майже $30 мільярдів

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» вимагає від російського газового монополіста «Газпром» у Стокгольмському арбітражі за контрактом купівлі-продажу газу 17,9 млрд дол., тоді як позовні вимоги «Газпрому» до «Нафтогазу» становлять 45,7 млрд дол. Про це повідомляється в опублікованому фінансовому звіті «Нафтогазу» за 2016 рік.

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«Нафтогаз» вимагав ретроактивного перегляду ціни за цим контрактом (купівлі-продажу газу - УНІАН), в результаті чого вимоги про сплату «Газпромом» становили понад 12 млрд дол. як компенсацію за попередні переплати... «Нафтогаз» пізніше оновив свою вимогу щодо переплати приблизно до 17,9 млрд дол.», - повідомляється в документі

У тексті також наголошується, що «Газпром» зажадав сумарно 45,7 млрд дол. за газ, який, на його думку, був зобов'язаний викупити «Нафтогаз». Таким чином, сума позовних вимог «Газпрому» до «Нафтогазу» за контрактом купівлі-продажу газу становить 45,7 млрд дол., а «Нафтогазу» до російської компанії – 17,9 млрд дол.

У звіті також наведено суми позовів компаній за транзитним контрактом.

«Нафтогаз» вимагав перегляду транзитного тарифу з ретроактивною дією, компенсацію за недопоставку та інші зміни контракту з транзиту газу. Грошова вимога «Нафтогазу» сьогодні становить приблизно 12 млрд дол. «Газпром» подав зустрічний позов у сумі приблизно 5,3 млн дол., але залишив за собою право вносити додаткові зустрічні вимоги після отримання рішення в Арбітражі щодо купівлі-продажу газу», - йдеться у звіті.

Згідно з документом, кінцевий термін винесення рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом купівлі-продажу газу – 30 квітня 2017 року, а за транзитним договором – 30 червня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу України» позивається до російського «Газпрому» в Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС з території України та купівлі-продажу Україною російського газу.

У жовтні-грудні 2016 року в Арбітражній палаті Стокгольма відбулися слухання за газовим спором щодо умов контракту, укладеного між компаніями в 2009 році. Раніше повідомлялося, що результати позову за контрактом на закупівлю газу очікуються у квітні 2017 року.

7 квітня голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив, що остання інформація про можливе рішення, яке незабаром буде прийнято в Стокгольмському арбітражі в рамках позову «Нафтогазу» за контрактом на закупівлю газу, є оптимістичною для України. Також він додав, що в «Газпромі» на сьогодні вже обговорюються варіанти можливого програшу.