Нафта дорожчає на даних про зниження її запасів у США

Світові ціни на нафту зростають вранці в середу на даних Американського інституту нафти (API) про зниження запасів "чорного золота" в США, свідчать дані торгів.

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Сьогодні вранці вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,30% - до 56,40 долара за барель. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,26%, до 53,54 долара за барель, пише Прайм.

Згідно зі звітом API, запаси нафти в США зменшилися на 1,3 мільйона барелів. Запаси бензину скоротилися на 3,7 мільйона барелів, а дистилятів - на 1,6 мільйона барелів.

Крім того, трейдери продовжують відігравати повідомлення ЗМІ про те, що Саудівська Аравія хоче продовжити угоду ОПЕК щодо обмеження видобутку нафти у другому півріччі. Підтримка з боку Саудівської Аравії може збільшити ймовірність пролонгації угоди. Наступне засідання ОПЕК відбудеться 25 травня у Відні.