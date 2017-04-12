"Газпром" готує ґрунт для запуску "Північного потоку-2": домовився про транзит газу через Чехію та Словаччину
Монополіст уклав рамкові угоди з газотранспортними операторами двох країн про довгострокове бронюванні потужностей. Договори поки необов'язкового, але саме вони мають стати основою майбутніх контрактів на транспортування газу Nord Stream 2.
Російський "Газпром" готується перенаправити газові потоки в Центральній Європі з українського транзиту на трансбалтійський газопровід Nord Stream 2, пише «КоммерсантЪ».
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"Газпром експорт" уклав рамкові довгострокові угоди про транзит газу через Чехію (до 2040 року, оператор Net4gas) і Словаччину (до 2050 року, оператор Eustream) на €5 млрд і €5,3 млрд відповідно.
У компанії пояснили, що суми і терміни мають "орієнтовний характер", а угоди є необов'язковими. "Такі угоди укладають всі учасники ринку відповідно до вимог оператора",— уточнили в "Газпром експорті". Визначення орієнтовних термінів і сум необхідне згідно з вимогами 223-ФЗ " про закупівлі держкомпаній. Суми зараз точно розрахувати неможливо, оскільки європейські оператори газотранспортних систем (ГТС) не встановлюють тарифи на такий тривалий термін.
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Тим не менш на ринку пов'язують ці угоди з підготовкою "Газпрому" до укладення нових довгострокових контрактів на транспортування газу, який буде приходити в ЄС газопроводом Nord Stream 2, який проектують.
Нагадаємо, "Газпром експорт" на аукціоні забронював для таких поставок нові потужності у Німеччині (58 млрд кубометрів в рік на вході), Чехії (близько 45 млрд кубометрів) і Словаччині в основному на період з 1 жовтня 2019 по 2039 рік. Контракти на транспортування мають бути підписані після того, як будуть створені ці потужності — газопровід Eugal в Німеччині і розширення ГТС в Чехії та Словаччині. Будівництво повинне бути схвалене місцевими регуляторами і буде фінансуватися операторами, "Газпром" зобов'язався сплачувати тариф за прокачування
Проект "Північний потік - 2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч із "Північним потоком".