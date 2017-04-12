"Газпром" готує ґрунт для запуску "Північного потоку-2": домовився про транзит газу через Чехію та Словаччину

Російський "Газпром" готується перенаправити газові потоки в Центральній Європі з українського транзиту на трансбалтійський газопровід Nord Stream 2, пише «КоммерсантЪ».

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"Газпром експорт" уклав рамкові довгострокові угоди про транзит газу через Чехію (до 2040 року, оператор Net4gas) і Словаччину (до 2050 року, оператор Eustream) на €5 млрд і €5,3 млрд відповідно.

У компанії пояснили, що суми і терміни мають "орієнтовний характер", а угоди є необов'язковими. "Такі угоди укладають всі учасники ринку відповідно до вимог оператора",— уточнили в "Газпром експорті". Визначення орієнтовних термінів і сум необхідне згідно з вимогами 223-ФЗ " про закупівлі держкомпаній. Суми зараз точно розрахувати неможливо, оскільки європейські оператори газотранспортних систем (ГТС) не встановлюють тарифи на такий тривалий термін.

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Тим не менш на ринку пов'язують ці угоди з підготовкою "Газпрому" до укладення нових довгострокових контрактів на транспортування газу, який буде приходити в ЄС газопроводом Nord Stream 2, який проектують.

Нагадаємо, "Газпром експорт" на аукціоні забронював для таких поставок нові потужності у Німеччині (58 млрд кубометрів в рік на вході), Чехії (близько 45 млрд кубометрів) і Словаччині в основному на період з 1 жовтня 2019 по 2039 рік. Контракти на транспортування мають бути підписані після того, як будуть створені ці потужності — газопровід Eugal в Німеччині і розширення ГТС в Чехії та Словаччині. Будівництво повинне бути схвалене місцевими регуляторами і буде фінансуватися операторами, "Газпром" зобов'язався сплачувати тариф за прокачування

Проект "Північний потік - 2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч із "Північним потоком".