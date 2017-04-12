В Україні ще на місяць продовжили надзвичайний стан в енергетиці

Кабінет міністрів України на місяць продовжив дію прийнятих в середині лютого надзвичайних заходів на ринку електроенергетики для забезпечення стабільного енергопостачання споживачів.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

«Це про тимчасові заходи на ринку електроенергії. Немає заперечень? Продовжили, рішення прийнято», - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, рішення про введення надзвичайних заходів на ринку електричної енергії було розроблено Міністерством енергетики та вугільної промисловості України і представлено під час засідання Антикризового енергетичного штабу 13 лютого.

15 лютого Кабмін на екстреному засіданні ухвалив рішення про введення надзвичайних заходів, які дозволили увійти в режим економії вугілля антрацитової групи.

16 березня Кабмін продовжив ще на місяць дію надзвичайних заходів на ринку електричної енергії.