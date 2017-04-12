Винних в аварії на шахті "Степова" має бути покарано – Гройсман

За підсумками роботи державної комісії з розслідування причин вибуху на шахті "Степова" об'єднання "Львіввугілля", яка виявила низку порушень у роботі підприємства, винні мають понести відповідальність за ці порушення.

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Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Хочу підкреслити, що керівництво шахти розуміло, що воно робить. Якщо завищений рівень вмісту метану, якщо неправильно працюють системи, які повинні попереджати людей і т. д. Я вважаю, що необхідно кваліфікувати все це дуже жорстко. Очевидно, повинні понести покарання. Скільки у нас було таких випадків, скільки було жертв. І що? Попрацювали, поговорили і забули. Тут важливо не забути... Я прошу Арсена Авакова (міністра внутрішніх справ - УНІАН) дуже жорстко поставити це питання на контроль, щоб довести його до логічного кінця, і щоб кожен поніс відповідальність", - сказав Гройсман.

У свою чергу віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко повідомив, що причиною аварії став вибух метано-повітряної суміші, що утворилася в 119 конвеєрному штреку в місці розташування кабелю. Крім цього, не спрацювала система контролю. "У період з лютого до моменту трагедії система УТАС (Уніфіковані телекомунікаційні системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами - УНІАН) давала збій у роботі понад 20 разів", - повідомив Зубко.

Він також повідомив, що безпосередньо перед виникненням вибуху виймальної ділянку лави не був забезпечений необхідним розрахунковою кількістю повітря.

Зубко зазначив, що необхідно вирішити проблему з блокуванням рахунків шахт, через яку охорона праці недостатньо фінансується, а також ліквідувати дефіцит спецлабораторий для контролю за безпекою шахт, що виник у зв'язку з втратою їх в зоні АТО.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня на шахті №10 "Степова" об'єднання держпідприємства "Львіввугілля" стався вибух і обвал гірської породи. Загинули 8 гірників і постраждали більше 20. За попередніми даними, вибух на шахті стався в результаті займання повітряно-метанової суміші.

Для розслідування причин вибуху на шахті Кабінет міністрів створив урядову комісію на чолі з віце-прем'єром Геннадієм Зубко, а також ще одну комісію на чолі з віце-прем'єром Володимиром Кістіоном - для оцінки ситуації на всіх українських шахтах.