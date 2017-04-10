Гройсман обіцяє "поставити крапку" в питанні полегшення доступу бізнесу до електромереж монополістів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обіцяє «поставити крапку» в питанні полегшення доступу бізнесу до електромереж, який надають монополісти, - обленерго та інші компанії.

Про це він заявив на другому Українському форумі бізнесу в Києві.

«Щодо доступу до електромереж, то вважаю, що з цими монополістами потрібно ставити крапку, те, що вони сьогодні викручують бізнесу ноги і руки при підключенні. Фактично приходить їхній клієнт, каже: я хочу купувати твою продукцію. Вони починають нав'язувати йому технічні умови, яких у природі не існує, і потім виставляти йому рахунку на всю цю історію», - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, раніше Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), намагалася врегулювати це питання, але спроба не увінчалася успіхом.

«Була спроба НКРЕКП, недолуга, я вважаю, врегулювати це питання. Зараз вони повинні це виправити. Наскільки я знаю, вже була зустріч з бізнесом, щоб напрацювати системне рішення, за яким обленерго або інший монополіст повинен «під ключ» вас підключити на абсолютно прозорих умовах. Якщо це так, то ми будемо це підтримувати», - зазначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році піднялася на 3 пункти в рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business – до 80-го місця з 83-го. Однією з найважливіших перешкод для підвищення позиції України у рейтингу залишається труднощі підключення бізнесу до електромереж.