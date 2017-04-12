Вовк про майбутню ротацію в НКРЕКП: я знаю, що я звільнений

Процес ротації членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), який визначений законом про регуляторі, вже запущений у дію указом президента України, сказав у своєму виступі в парламенті голова комісії Дмитро Вовк.

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"У відповідності з законом і указом президента вже в цьому році, в травні, три члени звільняються з посад, дві людини в листопаді, я також знаю, що я звільнений згідно з указом президента. Це рішення вже прийнято", - сказав Вовк.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова НКРЕКП заявляв, що, згідно з графіком ротації, його буде звільнено у травні 2018 року.

У вересні 2016 року Верховна Рада прийняла закон про НКРЕКП, який вступив в силу в грудні минулого року. Цей закон визначає порядок ротації членів комісії. Відповідно до закону, члени НКРЕКП відбираються конкурсною комісією, тоді як раніше всіх членів призначав президент України. Для запуску механізму ротації 24 березня 2017 року президент Петро Порошенко підписав відповідний указ.