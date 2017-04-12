Грузія відмовилася від російського газу до кінця року - купуватиме в Азербайджану

Грузія відмовляється від закупівель природного газу в російського "Газпрому" до кінця поточного року, закупить весь необхідний обсяг у Азербайджану, заявив журналістам міністр енергетики Каха Каладзе, передає Прайм.

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"Угода, яку було оформлено з "Газпромом", дає нам можливість не залежати від російського газу... Нам видається можливість придбати газ у Азербайджану або Ірану. На сьогодні ми прийняли рішення повністю завантажитися азербайджанським природним газом", - заявив Каладзе і додав, що закупівлі російського газу "не будуть проводитися до кінця року".

Міністр додав, що після закінчення дворічного договору з "Газпромом" Грузія матиме твердіші позиції, оскільки побудують газосховище, що дасть можливість бути ще менше залежним від російського газу.

Азербайджанський газ на сьогоднішній день є основним джерелом газопостачання Грузії. Основна частка закупівель припадає на холодний період часу, коли починається опалювальний сезон. У 2018 році в Грузії почнеться будівництво підземного газосховища, яке планується здати в 2020 році.

Російський газ Грузія не закуповує з 2007 року, до кінця минулого року країна отримувала 10% від загального обсягу поставок російського газу до Вірменії в якості плати за транзит. Цей договір Грузії з "Газпромом" закінчився 1 січня.

Переговори щодо нової угоди проходили в кілька етапів, вони затягнулися через те, що "Газпром" наполягав на оплаті транзиту грошима, а не газом, як пропонувала Грузія. У підсумку грузинська сторона прийняла рішення погодитися з пропозицією "Газпрому". Договір оформлений на два роки, згідно з документом, до 2017 року "Газпром" сплатить транзит газу через Грузію за змішаною системою – частково грошима і частково сировиною, а в 2018 році – тільки грошовими розрахунками.