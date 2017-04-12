Нацкомісія вилучила з тарифів своїх ліцензіатів понад 1 мільярд – Вовк

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), у 2016 році провела 215 перевірок своїх компаній-ліцензіатів, в результаті яких вилучила зі структури тарифів 1,1 мільярда гривень, сказав у своєму виступі в парламенті голова комісії Дмитро Вовк.

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"Тільки в 2016 році проведено 215 перевірок, в результаті яких вилучено 1,1 мільярда гривень. Тобто тарифи зменшено на 1,1 мільярда гривень", - сказав Вовк.

Він додав, що 6 мільярдів гривень можуть бути вилучені, якщо заходи, запропоновані комісією, не буде виконано.

"Хочу підкреслити, що комісія займає принципову позицію щодо порушень, всі їх висвітлює. Всі акти перевірок публікуються на сайті комісії. І можна підкреслити, що найбільша кількість порушень ми виявляємо в електроенергетичному секторі на державних підприємствах. За деякими з них ми робили більше 50 звернень в правоохоронні органи", - зазначив глава НКРЕКП.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕКП планує в червні передати місцевим органам влади права на встановлення тарифів на тепло, гаряче водопостачання і водовідведення.

За словами члена Нацкомісії Руслана Машлякивского, 67% водоканалів, які були ліцензіатами Нацкомісії, перейдуть у відання місцевих органів влади.

За словами Машлякивского, також 74 теплокомуненерго будуть передані у сферу регулювання місцевої влади.