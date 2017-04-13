Нафта сьогодні з ранку торгується різноспрямовано

Нафта торгується з різноспрямованою і слабо вираженою динамікою за основним марок вранці в четвер на тлі неоднозначної статистики запасів і видобутку міненерго США, повідомляє Прайм.

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"Станом на 07:17 вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,04% - до 55,88 долара за барель. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,06% - до 53,08 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 7 квітня, несподівано знизилися на 2,2 мільйона барелів, або на 0,4% - до 533,4 мільйона барелів. Аналітики вважали, що запаси збільшилися на 0,087 мільйона барелів, або на 0,01%, до 535,587 мільйона барелів.

Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинга (Cushing) при цьому збільшилися на 0,3 мільйона барелів, склавши 69,4 мільйона барелів.

Разом з тим видобуток нафти в США зріс на 0,39%, або на 36 тисяч барелів на добу, до 9,235 мільйона барелів на добу.

"Слабкість ринку викликає побоювання, з урахуванням того, що дані про видобутку в США можуть переважити кілька обнадійливих новин", - цитує газета The Wall Street Journal ринкового стратега CMC Markets Майкл Маккарті (Michael McCarthy).