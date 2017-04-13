Рада ухвалила закон про створення конкурентного ринку електроенергії

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ринок електричної енергії», який передбачає введення більш конкурентних відносин на енергоринку, в тому числі і на роздрібному, де кінцевий споживач зможе обирати постачальника електроенергії.

Читайте такожВ Україні ще на місяць продовжили надзвичайний стан в енергетиці

За прийняття відповідного законопроекту №4493 у другому читанні проголосували 277 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Документ ухвалено з правками, підготовленими напередодні профільним комітетом (правки проголосовані одним пакетом).

«Даний законопроект упроваджує ринкові відносини між усіма учасниками ринку електроенергії України та європейським співтовариством, починаючи від виробництва електроенергії і закінчуючи споживачем. Споживач отримує право суб'єкта ринку, тоді як зараз він може отримати тільки те, що йому надає один постачальник – обленерго, а ціна визначається непрозоро Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)», - сказав член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Лев Підлісецький, доповідаючи за даним законопроектом.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня цього року Верховна Рада України відправила на повторне друге читання законопроект «Про ринок електричної енергії».

Прийняття закону «Про ринок електроенергії», є одним із обов'язкових умов для виділення Україні третього траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі 600 млн євро.

Цей законопроект відповідає вимогам Третього енергетичного пакета, а також враховує норми чинного Закону «Про функціонування ринку електричної енергії України», який сьогодні визначає організацію даного ринку в цілому і передбачає проведення корпоратизації компанії-оператора об'єднаної енергосистеми «Укренерго».

Також даний закон передбачає одночасне функціонування декількох ринків.

Ринок двосторонніх договорів - це ринок, на якому купується електроенергія за довгостроковими і двосторонніми контрактами. Ці договори безпосередньо укладають між собою виробники (генеруючі компанії) і споживачами електроенергії.

Ринок «на добу вперед» - це ринок купівлі-продажу обсягів електроенергії з періодом покриття - наступна доба, на якому всі угоди узгоджуються з оператором системи передачі. Ці угоди проводяться за день до періоду покриття. Внутрішньодобовий ринок - ринок на якому здійснюється торгівля електроенергією протягом доби, після укладення всіх контрактів на ринку «на добу вперед».

Балансуючий ринок - це ринок на якому оператором системи передачі електроенергії будуть докуповуватися відсутні обсяги електроенергії для збалансування рівня виробництва та імпорту з рівнем споживання. Даний ринок також передбачає застосування механізму для регулювання небалансів (невиконання заявленого режиму генерації компанією-виробником).

Ринок допоміжних послуг - ринок, на якому енергокомпанії зможуть надавати (продавати) для оператора системи передачі допоміжні послуги, для забезпечення стабільного енергопостачання, наприклад, для регулювання частоти струму.