Україна і Грузія домовилися розвивати нафтотранспортний коридор з Каспію до Європи

Україна і Грузія домовилися про співпрацю за проекту Євразійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК), розвиток транспортного коридору Балтійське море - Чорне море - Каспійське море, а також про співпрацю в рамках конвенції про правила походження товарів ЄС Пан-Євромед, до якої країни планують приєднатися в поточному році.

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Про це повідомили віце-прем'єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе і віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Грузії Каха Каладзе на прес-конференції за підсумками засідання міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва в Києві.

«Важливим елементом співпраці України і Грузії є співробітництво в енергетичній сфері і реалізація проекту Євразійського нафтотранспортного коридору. Ми також домовилися продовжити співпрацю з розвитку міжнародного транспортного коридору Балтійське море - Чорне море - Каспійське море», - сказала Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, країни також мають намір знайти модель ефективного співробітництва в рамках конвенції Пан-Євромед.

«Ми домовилися, що вже на етапі приєднання Грузії до конвенції Пан-Євромед почнемо експертну дискусію про майбутні шляхи використання цього формату регіонального співробітництва для України і Грузії і розширення рівня тих можливостей, які ми матимемо завдяки цьому формату», - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

У свою чергу, Каладзе зазначив, що робота міжурядової комісії дозволить налагодити співпрацю не лише державних органів, але й бізнесу обох країн.

«Продовження роботи міжурядової комісії сприятиме поглибленню співробітництва між двома країнами, і не лише на рівні державних установ, але й між представниками приватного сектору, що в свою чергу принесе обопільну вигоду для всіх сторін», - сказав Каладзе.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Грузії Георгія Квірікашвілі, його країна вважає перспективним створення логістичного транзитного коридору, а також зони вільної торгівлі з Україною.

Довідка УНІАН. 23 травня 2003 року в Брюсселі уряди України, Польщі і Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту ЄАНТК. У 2007 році до створеного Польщею і Україною спільного підприємства для розвитку ЄАНТК вступили національні нафтотранспортні компанії Азербайджану, Грузії і Литви.

Метою розвитку ЄАНТК є створення альтернативного, незалежного і надійного маршруту транспортування нафти з Каспійського регіону до Європи.