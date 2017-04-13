"Нафтогаз" закупив газ у Європі на $25-30 дешевше, ніж ціна за контрактом з "Газпромом"

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» закупив газ з постачанням у травні у європейських постачальників за ціною, яка на 25-30 дол. за 1000 куб. м нижче, ніж ціна за контрактом з російським газовим монополістом «Газпромом».

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Про це повідомив комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

«Закінчили купувати планові обсяги імпортного газу на травень. З Європи. У «Газпрому» не купуємо вже більш як 500 днів, нагадую. Ціна газу з Європи з поставкою у травні була нижче на 25-30 доларів, ніж ціна за контрактом з «Газпромом» у другому кварталі 2017 року. Тобто тільки на закупівлі з поставкою у травні різниця становила щонайменше 21 млн дол.», - написав Вітренко.

Він наголосив, що умови купівлі у «Газпрому» для «Нафтогазу» все одно неприйнятні. «Наприклад, тому, що наші платежі можуть бути зараховані в рахунок зобов'язань «бери-або-плати», а це бездонна діжка, і газ ми не отримаємо», - написав Вітренко.

Він додав, що на травень «Нафтогаз» купував газ у провідних європейських компаній, використовуючи кредит міжнародних банків під гарантію Світового банку з процентною ставкою на рівні 3%.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС з території України і купівлі Україною російського газу.

У жовтні-грудні 2016 року в Арбітражній палаті Стокгольма відбулися слухання щодо газового спору за умовами контракту, укладеного між компаніями в 2009 році. Раніше повідомлялося, що результати позову за контрактом на закупівлю газу очікуються у квітні 2017 року.

7 квітня голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив, що остання інформація про можливе рішення, яке незабаром буде прийнято в Стокгольмському арбітражі в рамках позову «Нафтогазу» за контрактом на закупівлю газу, є оптимістичною для України. Також він додав, що в «Газпромі» на сьогодні вже обговорюються варіанти можливого програшу.

«Нафтогаз» вимагає від «Газпрому» в арбітражі за контрактом купівлі-продажу газу 17,9 млрд дол., тоді як позовні вимоги «Газпрому» до «Нафтогазу» становлять 45,7 млрд дол.