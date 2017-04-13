Рада провалила призначення своїх представників у комісію для проведення ротації членів НКРЕКП

Верховна Рада в ході переголосування скасувала своє рішення про затвердження члена до складу Конкурсної комісії для проведення ротації нинішнього складу Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Читайте такожГройсман виступає за переформатування Нацкомісії з тарифів

За постанову №6357 «Про призначення представника Верховної Ради України до складу Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду членів НКРЕКП спочатку проголосували 229 народних депутатів, однак після заяв депутатів про «кнопкодавство», голова Верховної Ради Андрій Парубій прийняв рішення переголосувати.

«Надійшли сигнали про те, що було неперсональне голосування. Я ще раз ставлю на голосування №6357 «Про призначення представника Верховної Ради України до складу Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду членів НКРЕКП», - сказав Парубій.

Цього разу за постанову №6357 проголосували 213 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.

«Рішення не прийнято», - сказав голова Верховної Ради.

Таким чином, парламент не підтримав кандидатуру Шульги на посаду одного з п'яти членів Конкурсної комісії.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 12 квітня 2016 року, після року обговорень на різних рівнях влади, ухвалила в першому читанні законопроект про Національну комісію, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. 22 вересня законопроект було ухвалено у другому читанні, а 23 листопада відповідний закон підписав президент.

Відповідно до закону, члени НКРЕКП відбираються Конкурсною комісією, тоді як раніше всіх членів Нацкомісії призначав президент України. Також, згідно з цим законом, двох з п'яти членів Номінаційної комісії обирають профільні парламентські комітети.

При цьому закон передбачає такий механізм ротації: три члени Нацкомісії – не пізніше як через 6 місяців з дати набрання чинності закону, ще два – не пізніше як через 18 місяців і ще два – не пізніше як через 30 місяців. План ротації затверджується президентом України.

12 квітня 2017 року Комітет Ради з питань ПЕК і Комітет з питань будівництва і ЖКГ затвердили по одній кандидатурі до складу Конкурсної комісії - Запайщикова і Шульгу.

Раніше глава НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що, згідно з планом ротації, його буде звільнено у травні 2018 року.