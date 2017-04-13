ДТЕК закупить 600 тисяч тонн дефіцитного вугілля в ПАР

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, який контролює бізнесмен Рінат Ахметов, підтвердив закупівлю 600 тис. тонн дефіцитного вугілля антрацитної групи з ПАР з опцією збільшити до 1 млн тонн, повідомила прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, прибуття першого судна до України з 75 тис. тонн антрациту очікується в червні. Паливо відвантажать на антрацитові ТЕС ДТЕК, які будуть включатися в роботу для підтримки стабільності енергосистеми України.

Таким чином, ДТЕК починає формувати запаси антрациту на своїх ТЕС для підготовки до проходження осінньо-зимового періоду 2017-2018.

У компанії нагадують, що в даний час для накопичення антрациту тимчасово зупинені Криворізька та Придніпровська ТЕС компанії. За необхідності покрити дефіцит потужності в енергосистемі станції будуть підключатися в роботу за командою диспетчерів Об'єднаної енергосистеми України.

«Зараз основне навантаження лягає на вугілля газової групи. Проблем із забезпеченням марки М на ТЕС ДТЕК немає. Компанія переглянула плани роботи вугільних підприємств у 2017 році в бік збільшення видобутку вугілля газової групи. Вугілля газової групи видобувається на шахтах, які знаходяться на підконтрольній території. З 1 квітня на склади ТЕС ДТЕК надійшло 500 тис. тонн вугілля марки Г», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, після початку блокади постачання вугільної продукції з зони АТО в кінці січня 2017 року та рішення РНБО від 15 березня 2017 року про зупинення вантажообігу з неконтрольованими територіями гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації. Також в середині березня ДТЕК втратив контроль над своїми підрозділами, які працюють на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей і видобувають дефіцитний вугілля антрацитової групи.

В результаті нестачі антрациту на початку квітня вже зупинилися кілька ТЕС, а саме Зміївська, Трипільська, Придніпровська і Криворізька станції.

За даними «Укренерго», теплова генерація забезпечує 22,7% від загального виробництва електроенергії в Україні.