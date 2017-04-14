Втікач Курченко намагається отримати контроль над поставками зрідженого газу до України

Бізнесмен Сергій Курченко, який розшукується правоохоронними органами за звинуваченнями в організації схем з ухилення від сплати податків під час імпорту до України нафтопродуктів, намагається отримати контроль над експортними поставками з Росії до України зрідженого газу.

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Про це кореспонденту УНІАН, посилаючись на інформацію від компаній-імпортерів і російських експортерів, повідомив аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко.

«За даними учасників російського ринку зрідженого газу, «зелене світло» на постачання зрідженого газу до України в першу чергу отримають структури Курченка і компанії – експортери газу з групи російської державної нафтової компанії «Роснефть». Наприкінці минулого року на російському ринку ходила інформація про наміри Курченка придбати великого гравця на ринку пропан-бутану Росії», - сказав експерт.

Також Сіренко додав, що незважаючи на недавні обмеження на постачання зрідженого газу з боку російської влади, а саме Федеральної служби з митного та експортного контролю (ФСТЕК), на сьогодні постачання відновлені, але ризик того, що вони будуть знову зупинені – ще залишається.

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«За даними джерел на ринку, поставки скрапленого газу з Російської Федерації до України можуть бути знову обмежені з 20 квітня 2017 року. Після цього періоду газ в Україну буде експортуватися тільки з дозволу ФСТЕК», - зазначив Сіренко, додавши, що на фоні обмежень, можуть бути дозволені постачання від компаній Курченка або «Роснефти».

За інформацією Сіренко, в 2016 році російські виробники збільшили поставки на адресу українських трейдерів з 445 до 832 тис. тонн.

«Таким чином, у 2016 році український ринок зрідженого газу на 56,5% залежав від російського експорту», - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році ФСТЕК Росії вже вибірково обмежувала постачання дизельного палива від російських НПЗ до України під приводом того, щоб дизпаливо не використовувалося українськими збройними силами. У вересні 2016 року Росія також зупиняла відвантаження дизельного палива на адресу українських клієнтів. Постачання дизпалива припинялися як трубопроводом, який проходить територією північних областей України і оператором якого є компанія «Прикарпатзахідтранс», так і залізницею.

На початку квітня 2017 року Росія почала обмежувати постачання до України зрідженого газу. З 1 квітня 2017 року ФСТЕК стала вимагати в експортерів газу додаткову інформацію про одержувача і вантаж, який покидає територію Євразійського союзу, і не здійснювала митне оформлення енергоносія на адресу українських імпортерів.

У травні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що компанії, що входять в холдинг ВІТЕК, близького до екс-президента Януковича Сергія Курченка, в 2011-2013 роках ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн. Згідно з документами, нафтопродукти не повинні були реалізовуватися в Україні, а мали поставлятися в треті країни, що дозволяло компаніям Курченка ухилятися від сплати податків. У кінці листопада 2015 року Господарський суд Києва зняв арешт з грошових коштів та майна компанії ВЕТЕК. У квітні 2014 року Курченко був оголошений в міжнародний розшук.