Ціни на нафту наближаються до $56 за барель

Нафта торгується з різноспрямованою динамікою на фоні даних американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes - про кількість бурових установок у США і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) - про пропозиції нафти в світі, свідчать дані торгів.

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Сьогодні вранці вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,02% - до 55,64 долара за барель. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,41%, до 52,89 долара за барель, повідомляє Прайм.

Згідно з даними Baker Hughes, за підсумками робочого тижня, що завершився 13 квітня, кількість бурових установок у США зросла на вісім, або на 0,95%, до 847 одиниць. У річному вираженні кількість бурових установок зросла на 407 штук, або на 92,5%. Кількість нафтових бурових установок зросла на 11, або на 1,63%, до 683. При цьому кількість газодобувних установок знизилася за тиждень на три, або на 1,81% - до 162.

При цьому МЕА в четвер повідомило, що пропозиція на світовому ринку нафти в березні впала на 755 тисяч барелів на день в місячному вираженні, до 95,98 мільйона барелів на добу. Це також на 195 тисяч барелів нижче за показник березня 2016 року. Агентство пояснює це зниженням видобутку в країнах ОПЕК та інших державах, а також вищим рівнем дотримання угоди про скорочення видобутку.