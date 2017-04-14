Російські ЗМІ підтвердили плани Курченка монополізувати поставки зрідженого газу до України

Український бізнесмен-утікач Сергій Курченко може стати монопольним постачальником російських зріджених вуглеводневих газів (ЗВГ) до України, пише КоммерсантЪ.

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Очікується, що з травня експорт ЗВГ до України буде обмежений, і єдиним варіантом для російських виробників стане робота з трьома українськими трейдерами. Ці компанії, за даними джерел, афілійовані з Курченком.

Як стало відомо "Ъ", 11 квітня заступник міністра енергетики Кирило Молодцов провів нараду з представниками нафтогазових компаній, основною темою якого стали поставки ЗВГ з РФ до України. За даними декількох джерел, знайомих із перебігом наради, чиновник попередив, що з 1 травня вивезення ЗВГ до України буде обмежене за рішенням Федеральної служби з технічного та експортного контролю (ФСТЕК).

Однак нафтокомпаніям було повідомлено, що акредитацію ФСТЕК пройдуть три українські компанії, через які можна буде продовжувати роботу. Це "Ойл Трейдінг Груп" (бенефіціар, за українським реєстром, Вікторія Панаріна), ТОВ "Нафтопродукт Трейдинг" (належить гонконгської Silver Prime Іпс. Ltd) та ТОВ "Перспектива трейд груп" (власник — Світлана Глущенко). Представники структур були присутні на нараді.

При цьому, на думку чотирьох співрозмовників видання, за всіма трьома компаніями стоять український бізнесмен Сергій Курченко, який покинув країну на початку 2014 року, а також син Віктора Януковича Олександр.

Джерела "Ъ" уточнюють, що представники компанії Сергія Курченка ВЕТЕК, яка контролювала майже всі поставки ЗВГ і нафтопродуктів в Україні до зміни влади в 2014 році, також були присутні на зустрічі в Міненерго РФ.

Останнім часом імпорт ЗВГ до України йде з перебоями. 5 квітня РФ призупинила експорт ЗВГ до України, через кілька днів він частково відновився.

Раніше УНІАН повідомляв, що бізнесмен Сергій Курченко, який розшукується правоохоронними органами за звинуваченнями в організації схем з ухилення від сплати податків під час імпорту до України нафтопродуктів, намагається отримати контроль над експортними поставками з Росії до України скрапленого газу.