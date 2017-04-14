У "Нафтогазі" підтвердили, що Ковалів йде з посади голови наглядової ради компанії

Юлія Ковалів, яка займає посаду голови наглядової ради Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» з квітня 2016 року, 3 квітня написала заяву про припинення своїх повноважень за власним бажанням, а з 17 квітня її повноваження припиняються, повідомила прес-служба «Нафтогазу».

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У прес-службі повідомили, що, за словами Ковалів, успішні реформи газового сектора і «Нафтогазу» дозволили скоротити дефіцит державних фінансів, а ринок звільнився від посередників. Однак зараз розглядаються різні шляхи подальшого розвитку «Нафтогазу» і консенсусу щодо продовження реформи корпоративного управління компанії відповідно до початкового плану поки немає. Надалі Юлія Ковалів планує зосередитися на роботі Офісу Національної інвестиційного ради.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств при Мінекономрозвитку визначив трьох кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради «Нафтогазу»: Маркуса Річардса, Пола Уорвіка і Чарльза Проктора. Також від держави були призначені Юлія Ковалів і екс-міністр енергетики Володимир Демчишин.