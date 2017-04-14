"Енергоатом" збільшив дохід від реалізації електроенергії

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, в першому кварталі 2017 року збільшило дохід від реалізації електроенергії порівняно з першим кварталом 2016 року на 15,6% – до 12,638 мільярда гривень, йдеться в звіті компанії.

Читайте також"Енергоатом" та його західні партнери зазнають постійних інформатак з боку контрольованих Росією ЗМІ – експерт

Розрахунки оптового ринку електричної енергії за відпущену "Енергоатомом" електроенергію за 3 місяці 2017 року склали 10,108 мільярда гривень (80%), недоплата – 2,53 мільярда гривень.

Також у звіті наголошується, що заборгованість держпідприємства "Енергоринок", оператора оптового ринку електроенергії України, перед "Енергоатомом", з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії, складає 12,477 мільйона гривень.

Вироблення електроенергії компанією за січень-березень поточного року збільшилася порівняно з січнем-березнем 2016 року до 23,838 мільярда кВт-год з 22,908 мільярда кВт-год. У першому кварталі цього року частка "Енергоатому" на українському ринку електроенергетики склала 57,2%.

Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" в 2016 році збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно 2015 роком на 9,6% – до 43,129 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.