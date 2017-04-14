В "Укренерго" створили онлайн-карту магістральний мереж України

Компанія "Укренерго", оператор Об'єднаної енергосистеми країни, завершила розробку онлайн-карти магістральних мереж України і планує незабаром запустити цей сервіс на своєму сайті для того, щоб інвестори, які мають намір підключити свої об'єкти, могли отримати більш зручний і швидкий доступ до інформації про мережах компанії і технічних умов для підключення. Про це у соцмережі Facebook повідомив в. о. глави компанії Всеволод Ковальчук.

Читайте такожРада ухвалила закон про створення конкурентного ринку електроенергії

"Онлайн-карта для приєднання до мереж "Укренерго" вже готова. Скоро на сайті", - написав він.

За словами Ковальчука, поки картка не містить всіх можливостей, які передбачені, але до неї буде додаватися сервіс для підрахунку вартості приєднання.

"Не повний функціонал, але навіть зараз вже можна бачити однолінійні схеми кожної підстанції, бачити всі існуючі приєднання і перевіряти раніше видані технічні умови. А до неї - калькулятор вартості приєднання", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2017 року Ковальчук повідомляв, що "Укренерго" запустить онлайн-карту магістральних мереж України з 1 квітня 2017 року. За його словами, на ній буде відображена технічна інформація про вузлах, мережах або підстанціях, оператором яких є "Укренерго". Ця інформація може бути використана інвесторами, які хочуть побудувати об'єкти "зеленої" генерації.

Також повідомлялося, що повинен буде заробити ще один онлайн-сервіс компанії - "зелений калькулятор", за допомогою якого інвестор, вказавши вихідні дані про свою електростанції, зможе дізнатися орієнтовну вартість її приєднання до магістральних мереж.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.