Росія з травня знижує мито на експорт нафти майже на 5 доларів

Мито на експорт нафти з РФ з 1 травня 2017 року знизиться на 4,9 долара - до 84 доларів за тонну з 88,9 долара за тонну в квітні, повідомляє Прайм.

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Середня ціна на нафту Urals за період моніторингу з 15 березня по 14 квітня 2017 року склала 52,04 долара за барель, або 365,3 долара за тонну, говориться в матеріалах Мінфіну, розміщених на його сайті.

Пільгова ставка мита на нафту для низки родовищ Східного Сибіру, каспійських родовищ і Прирозломного родовища згідно з формулою розрахунку, прийнятої в рамках податкового маневру в нафтовій галузі, з 1 лютого 2015 року залишається на нульовому рівні.

Мито на високов'язких нафту знизиться до 12,9 долара з 13,8 долара. Мито на світлі нафтопродукти та олії знизиться до 25,2 долара з 26,6 долара за тонну, на темні - до 84 доларів з 88,9 долара за тонну. Мито на експорт товарного бензину знизиться до 25,2 долара з 26,6 долара, прямогонного (нафта) - до 46,2 долара з 48,8 долара за тонну.

Мито на зріджений газ залишається на нульовому рівні. Мито на кокс знизиться до 5,4 з 5,7 долара за тонну.