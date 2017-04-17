Ціна лояльності: Білорусь купуватиме російський газ по 129 доларів

Вартість російського газу для Білорусі становитиме $129 у 2018 році і $127 у 2019 році за 1 тис. куб. м.

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Про це повідомив заступник прем'єр-міністра Білорусі Володимир Семашко в ефірі телеканалу «Білорусь 1», передає агентство «БелТА».

За словами заступника голови білоруського уряду, ця ціна є фіксованою, "незалежно від кон'юнктури цін на нафту і газ". Ціна на газ для Білорусі заснована на формулі, яка прив'язана до ціни на газ в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

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«Якби все залишалося, як до початку переговорів, то ціна була б під $150, тому це суттєва знижка», — підкреслив він.

Крім того, за його словами, до 1 липня 2019 року будуть сформульовані умови укладення нового газового контракту між двома країнами на період з 2020 року по 2023 рік.

Москва і Мінськ врегулювали газовий спір переговорів 3 квітня. Як розповів 7 квітня президент республіки Олександр Лукашенко, сторони домовилися про встановлення ціни на газ для Білорусі на рівні $130 за 1 тис. куб. м.