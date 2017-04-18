В українських сховищах збільшилися запаси газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 8 по 16 квітня зросли на 0,3%, або на 22 млн куб. м, - до 8,329 млрд куб. м з 8,307 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, 16 квітня зі сховищ відібрано 3,62 млн куб. м газу, а закачано – 13,81 млн куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року уряд затвердив графік підготовки України до опалювального сезону, а також визначив обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. В опалювальний сезон 2016-2017 років Україна увійшла з запасами газу на рівні 14,7 млрд куб. м.

11 березня «Укртрансгаз» повідомив, що Україна припинила відбір газу зі сховищ і почала його закачування в режимі 4,5 млн куб. м на добу.