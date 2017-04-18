Нафта Brent торгується вище $55 за барель

10:06, 18 квітня 2017
Енергетика
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Ф'ючерси на американську нафту WTI знаходяться біля позначки $52,61 за барель.

Ілюстрація REUTERS

Ціни на нафту стабільні на малоактивних торгах вранці у вівторок: прогноз зростання видобутку сланців у США стримує підйом ринку.

Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 0,07 відсотка до $55,32 за барель.

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Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $52,61 за барель, що на 0,08 відсотка нижче за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

За прогнозом аналітика Джонатана Чана з Phillip Futures, ціни на Brent цього тижня можуть протестувати позначку в $54 за барель, WTI – $51,70 за барель.

Травневий видобуток сланців США може показати значне зростання в місячному вираженні за більш ніж два роки, показали дані Управління з енергетичної інформації (EIA). Збільшення видобутку нафти в США пов'язано з тим, що енергетичні компанії нарощують інвестиції в нові видобувні проекти на фоні відновлення цін на сировину.

Видобуток нафти в США в травні може зрости на 123.000 барелів на добу до 5,19 мільйона барелів на добу, повідомило EIA.

Якщо дані цифри вірні, то це буде найзначніше зростання нафтовидобутку в США в місячному вираженні з лютого 2015 року і найвищий місячний рівень видобутку з листопада 2015 року.

Зростання видобутку в США підриває зусилля нафтоекспортного картелю ОПЕК і виробників, що не входять в клуб, які раніше домовилися скоротити видобуток сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу в першому півріччі 2017 року.

Сьогодні інвестори чекають сигналів про продовження глобального нафтового пакту. Міністр енергетики Саудівської Аравії раніше сказав, що вважає ці розмови передчасними.

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Теги: #нафта#ціна