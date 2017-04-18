Рівненська АЕС підключила до мережі турбогенератор блоку №1

Рівненська атомна електростанція підключила до мережі турбогенератор енергоблоку №1, який для виконання графіка диспетчерського навантаження був відключений від мережі 16 квітня.

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Як наголошується в повідомленні «Енергоатома», турбогенератор був підключений до мережі 17 квітня о 7:37.

«Для виконання графіка диспетчерського навантаження 16 квітня о 1:11 енергоблок №1 був розвантажений до 51% і відключений від мережі турбогенератор ТГ-2. 17 квітня о 7:37 ТГ-2 підключено до енергомережі», - йдеться в повідомленні «Енергоатома».

Згідно з повідомленням, порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм.

Станом на 8:00 18 квітня в роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 2 420 МВт. На енергоблоці №2 триває 15-та доба середнього планово-попереджувального ремонту.

«Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає», - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Вараш. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.