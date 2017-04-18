В Україні працює тільки одна з п'яти ТЕС на антрациті – інші зупинені для економії вугілля на літо

Запасів дефіцитного антрацитового вугілля на складах Луганської ТЕС, які входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК, вистачить на 44 доби роботи, решта чотири теплоелектростанції, які працюють на антрациті, зупинено для економії палива, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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Згідно з повідомленням, станом на 18 квітня, запаси вугілля на складах Луганської ТЕС становлять 172 тис. тонн, споживання на добу 3,9 тис. тонн.

Запаси антрациту на складах Придніпровської ТЕС – 30,8 тис. тонн вугілля, на Слов'янській ТЕС – 39,3 тис. тонн, на Трипільській ТЕС – 41,6 тис. тонн, на Зміївській ТЕС – 49,3 тис. тонн.

Дані станції зупинено для нагромадження вугілля до початку літнього максимуму навантажень в енергосистемі, а також для виконання ремонтів. У разі необхідності енергоблоки можуть бути оперативно включені в роботу.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня 2017 року держкомпанія «Центренерго» зупинила роботу Зміївської теплоелектростанції (Харківська обл.). Раніше, 5 квітня 2017 року, держкомпанія зупинила роботу Трипільської ТЕС (Київська обл.). Крім цього, ДТЕК тимчасово зупинив роботу Придніпровської ТЕС (Дніпропетровська обл.).

Такі зупинки викликані тим, що Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, насамперед енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР.

Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції із зони АТО наприкінці січня 2017 року та рішення РНБО від 15 березня 2017 року про зупинення вантажообороту з неконтрольованими територіями, а також після того, як у середині березня енергохолдинг ДТЕК втратив контроль над своїми підрозділами, які працюють на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей - «ДТЕК Ровенькиантрацит», «ДТЕК Свердловантрацит» і «ДТЕК Комсомолець Донбасу».

Довідка УНІАН. За даними корпоративного сайту ДТЕК, Луганська ТЕС з початку вересня 2014 року працює в режимі енергоострова в результаті пошкодження магістральних електричних мереж.

Луганська ТЕС розташована біля міста Щастя, на підконтрольній Україні території і генерує електроенергію для споживачів Луганської області.