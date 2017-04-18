Запаси антрацитового вугілля на ТЕС скоротилися ще на 7%

Запаси дефіцитного антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 11 по 18 квітня поточного року скоротилися на 7,2% – до 365,9 тисячі тонн, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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При цьому запаси вугілля газової марки збільшилися на 5,6% – до 1,490 мільйона тонн з 1,411 мільйона тонн.

Загалом запаси твердого палива на складах ТЕС за тиждень збільшилися на 2,8% – до 1,856 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. Україна із-за бойових дій на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якої сконцентрована в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності.

Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР і завозився з не підконтрольній території Україні. Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції з зони АТО в кінці січня 2017 року.