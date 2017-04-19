Запорізька АЕС підключила до мережі шостий енергоблок

Запорізька АЕС, що входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», підключила до мережі шостий енергоблок, повідомила прес-служба компанії.

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«18 квітня 2017 року о 23:08 енергоблок №6 Запорізької АЕС підключено до енергомережі після усунення зауважень на підстанції «Дніпровська», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на станції у штатному режимі працює 5 енергоблоків, сумарна потужність генераторів становить 4 400 МВт. При цьому зауважень до роботи основного устаткування енергоблоків немає.

«Радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької АЕС», - наголошується в повідомленні.

У компанії нагадують, що 18 квітня 2017 року о 19:52 енергоблок №6 Запорізької АЕС був автоматично відключений від енергомережі через відключення ПЛ-750кВ "ЗАЕС - Дніпровська".

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985, третій - 1986, четвертий - у 1987, п'ятий - у 1989, шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року вклад Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.