"Укртрансгаз" вперше провів аукціони на постачання технологічного газу - перемогу розділили "Нафтогаз" та приватна компанія

НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Еру трейдинг» 18 квітня стали переможцями перших в історії аукціонів на постачання технологічного газу для ПАТ «Укртрансгаз» на суму 1,39 і 1,35 млрд грн відповідно. Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на дані в системі «Прозорро».

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Закупівля очікуваною вартістю 16,72 млрд грн була розбита на десять однакових лотів по 218 млн кубометрів кожен на умовах оплати спожитого газу до 25 числа наступного місяця.

«Укртрансгаз» вперше вимагає від потенційних постачальників надання банківської гарантії виконання зобов'язання в розмірі 5% від суми угоди - ці кошти «Укртрансгаз» забере собі у випадку, якщо постачальник зірве постачання газу.

За першим лотом змагалися «Нафтогаз» та ТОВ «УМВБ». Засновниками фірми є фінансист Олександр Гінзбург, ТОВ «КУА Ізі Лайф» та віргінський офшор FTN Monitor Limited. Фірмі належить 49% акцій ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» (УМВБ).

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«УМВБ» відразу встановило свою заявку на рівні очікуваної ціни лота 1,67 млрд грн. Держкомпанія одразу встановила ціну в 1,39 млрд грн. Це відповідає ціні 6396 грн за тисячу кубометрів з ПДВ. Під час аукціону «УМВБ» знизило свою пропозицію до 1,47 млрд грн, однак стартова «Нафтогазу» все-одно була дешевшою.

За другим лотом змагалися «Нафтогаз», ТОВ «Еру трейдинг» і світовий газовий трейдер Trafigura Ukraine. Тут «Нафтогаз» повторив свою заявку з раніше виграного лота 1,39 млрд грн і надалі не знижував її. А конкуренти пішли далі і обидва знизили ціну нижче держкомпанії - Trafigura до 1,37 млрд грн, «Еру трейдінг» - до 1,35 млрд грн.

Згідно зі статутом «Еру трейдинг», учасниками цього ТОВ є кіпрська «Еру файненс лтд» з 99,9% часткою в статутному капіталі та ТОВ «Енергетичні ресурси України». Кінцевими бенефіціарами кіпрської фірми в держреєстрі вказані киянин Ярослав Стефанович Мудрий, американець Дейл Уеслі Перрі та прописаний у Києві громадянин США Андрій Фаворов.

Тепер «Укртрансгаз» має офіційно визначити переможця і провести 19 квітня ще п'ять лотів в цьому тендері.

Раніше два лоти було відмінено через відсутність заявок взагалі. По всім іншим лотам подав заявки «Нафтогаз» та низка інших компаній.

5 квітня «Укртрансгаз» скасував ще один лот через недопуск до участі в тендері ТОВ «Газпостач-Черкаси». Фірма не надала забезпечення тендерної пропозиції, відтак «Нафтогаз» лишився єдиним учасником і відкриті торги по цьому лоту довелось скасовувати.

Нагадаємо, у попередні три роки постачальником технологічного газу для "Укртрансгазу" був тільки «Нафтогаз України».