Кабмін оголосив конкурс на посаду незалежного члена наглядової ради "Нафтогазу"

Кабінет міністрів України оголосив конкурс на посаду незалежного члена наглядової ради Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду без обговорення за параграфом 21 регламенту Кабінету міністрів.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2017 року Мінекономрозвитку внесло на розгляд Кабміну пропозицію про збільшення складу наглядової ради «Нафтогазу» з 5 (нинішній склад) до 7 осіб. При цьому пропонувалося, щоб 4 з них були незалежними, тобто, обраними на відкритому конкурсі. У цьому конкурсі також можуть взяти участь топ-менеджери іноземних компаній.

29 березня Кабмін схвалив розширення наглядової ради «Нафтогазу». Також уряд залишив у силі результати відбору трьох незалежних членів наглядової ради, який був проведений в 2016 році, і створив комісію для відбору ще одного незалежного члена наглядової ради.