Кабмін оголосив конкурс на посаду незалежного члена наглядової ради "Нафтогазу"
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду без обговорення.
Кабінет міністрів України оголосив конкурс на посаду незалежного члена наглядової ради Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».
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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду без обговорення за параграфом 21 регламенту Кабінету міністрів.
Як повідомляв УНІАН, у березні 2017 року Мінекономрозвитку внесло на розгляд Кабміну пропозицію про збільшення складу наглядової ради «Нафтогазу» з 5 (нинішній склад) до 7 осіб. При цьому пропонувалося, щоб 4 з них були незалежними, тобто, обраними на відкритому конкурсі. У цьому конкурсі також можуть взяти участь топ-менеджери іноземних компаній.
29 березня Кабмін схвалив розширення наглядової ради «Нафтогазу». Також уряд залишив у силі результати відбору трьох незалежних членів наглядової ради, який був проведений в 2016 році, і створив комісію для відбору ще одного незалежного члена наглядової ради.