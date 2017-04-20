Нафта дорожчає на даних про скорочення її запасів у США

Нафта дорожчає в четвер на тлі даних статистики від міненерго США щодо скорочення запасів "чорного золота" в країні, повідомляє Прайм.

"Станом на 07:19 вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,40% - до 53,14 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,31% - до 51,01 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 14 квітня, знизилися на 1 мільйон барелів, або на 0,2% - до 532,3 мільйона барелів. При цьому експерти очікували більшого зниження - на 1,47 мільйона барелів, або на 0,28%, до 531,93 мільйона барелів.

Стримало подорожчання нафти збільшення запасів бензину в країні. Індикатор зріс на 1,5 мільйона барелів, або на 0,7% - до 237,7 мільйона барелів. Аналітики очікували зниження показника на 2 мільйони барелів. Експерти зазначають, що зростання запасів бензину нетипове для даного сезону.

"У США зараз почався... період, коли запаси (нафти і нафтопродуктів - ред.) знижуються (під час літнього сезону), тому несподівана невідповідність (даних щодо запасів бензину очікуванням аналітиків - ред.) зробило сильний тиск на нафтові ціни", - цитує агентство Рейтер думку аналітика Rivkin Securities Джеймс Вудс (James Woods).