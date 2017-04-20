Україна має альтернативу російському вугіллю – експерт

Українські ТЕС зможуть відмовитися від антрацитового вугілля з Російської Федерації, коли будуть підписані контракти з постачальниками вугілля у США та ПАР. Про це в ефірі телеканалу NewsOne заявив експерт з енергетичних питань Віталій Кропачов.

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За його словами, Україна має альтернативу російському антрациту – наразі енергогенеруючі компанії проводять тендери та перемовини щодо диверсифікації поставок. Нові поставки дозволять накопичити необхідні обсяги антрацитового вугілля для проходження осінньо-зимового періоду 2017/2018.

Експерт підтримав ініціативу Міненерговугілля України щодо відмови від енергетичного вугілля з Росії та закупівлі його у США.

«Ініціатива Міністерства енергетики щодо диверсифікації поставок вугілля абсолютно правильна і необхідна. Вже зараз нам треба розуміти, в які терміни ми підпишемо відповідні контракти із постачальниками. Я знаю, що пропозиція від США вже існує, є конкретні цифри – як по обсягах, так і по ціні цього вугілля. Але на всі процедури потрібен час – два-три місяці, щоб заключити контракти і перейти на ці поставки», – повідомив в ефірі пан Кропачов.

На думку Віталія Кропачова, постачальники з США зможуть запропонувати українцям найкращу ціну, яка буде на світовому ринку вугілля.

«На сьогодні немає жодних логістичних перепон із заходом кораблів та доставкою антрацитового вугілля зі США та Південної Африки на склади українських ТЕС. Протягом місяця після підписання контракту кораблі з американським вугіллям підуть до України», – переконаний пан Кропачов.