Країни Перської затоки й надалі обмежуватимуть нафтовидобуток - міністр нафти Омана

Країни, що входять у раду співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ), домовилися про можливе продовження угоди щодо зменшення видобутку нафти з метою скорочення запасів, повідомляє Прайм з посиланням на заяву міністра нафти та газу Оману Мухаммеда Хамада аль-Румхі.

Читайте такожОПЕК готується до продовження нафтової угоди про скорочення видобутку

В РСАДПЗ входять Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт, Бахрейн і Оман. Всі ці країни, крім Бахрейну і Оману, входять в ОПЕК.

Міністр енергетики Саудівської Аравії Халед аль-Фаліх раніше в четвер заявив про наявність попередньої домовленості з приводу продовження угоди про скорочення нафтовидобутку між країнами-нефтепроизводителями, що включає не всі держави.

ОПЕК на засіданні 30 листопада 2016 року домовилася про скорочення своєї здобичі на 1,2 мільйона барелів на день з жовтневого рівня. Одинадцять що не входять в ОПЕК країн 10 грудня погодили скорочення своєї здобичі сумарно на 558 тисяч барелів на добу, в тому числі Росія - на 300 тисяч барелів. Угоду укладено на перше півріччя 2017 року з можливістю продовження.