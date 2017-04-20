"Укртрансгаз" відзвітував про перші відкриті торги на поставку газу – заощадив більше 2 мільярдів

Держкомпанія «Укртрансгаз», оператор газотранспортної системи України, вперше провела відкриті торги на постачання природного газу для власних потреб через електронну систему Prozorro загальною вартістю 9,4 млрд грн, повідомила прес-служба держкомпанії.

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Згідно з повідомленням, тендер був розбитий на десять однакових лотів по 218 млн кубометрів кожний, що дозволило надати рівні можливості постачальникам природного газу.

За результатами торгів переможцями стали п'ять компаній, серед яких три приватних підприємства, одна дочірня компанія міжнародної ресурсної групи і один державний холдинг.

Повідомляється, що Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» виграв три лоти. По одному лоту виграли «Еру трейдинг», «Еско-Північ», Trafigura Ukraine, а також «Газоторговельна компанія».

У компанії нагадують, що останні три роки постачальником газу на виробничо-технологічні потреби «Укртрансгазу» був лише «Нафтогаз України».

У свою чергу, в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України повідомили, що «Укртрансгаз» заощадив понад 2 млрд грн на придбання технологічного газу через електронну систему Prozorro.

«Укратрансгаз» очікував закупити 2,180 млрд куб. м природного газу. 3 із 10 аукціонів були скасовані через подання для участі у торгах менш ніж двох пропозицій. Всього торги відбулись по 7 із 10 лотів. Очікувана вартість лотів становила 11,7 млрд грн, однак під час торгів вдалося знизити ціну на 19,33%. Отже, економія становитиме 2,26 млрд грн», - повідомила прес-служба Мінекономрозвитку.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, якими природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій «Укртрансгазу» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».