Заміна насосного обладнання дозволить стабілізувати обсяги видобутку нафти – "Укрнафта"

17:22, 20 квітня 2017
Енергетика
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Компанія зараз завершує низку тендерів на закупівлю насосного обладнання для оновлення існуючого парку установок електроцентробіжних насосів.

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Заміна насосного обладнання дозволить найбільшій нафтовидобувній компанії «Укрнафта» стабілізувати обсяги видобутку нафти в умовах обмеженого фінансування, повідомила прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, компанія зараз завершує низку тендерів на закупівлю насосного обладнання для оновлення існуючого парку установок електроцентробіжних насосів (УЕЦН). Підписання договорів та поставка обладнання очікується в другому і третьому кварталах 2017 року.

«Зокрема, компанія закупить 18 повнокомплектних УЕЦН, 121 секцію ЕЦН, 90 газосепараторов і 166 заглибних електродвигунів. «Укрнафта» залучила до тендерів чотирьох нових виробників обладнання, збільшивши конкуренцію між учасниками торгів, що відповідає стратегії компанії, спрямованої на підвищення якості та прозорості процесу закупівель», – сказано в повідомленні.

Зазначається, що такі інвестиції є критично необхідними для забезпечення базових виробничих потреб, безпеки праці та безаварійної роботи устаткування, а також стабільних податкових надходжень.

«Минулого року компанія встановила більш продуктивні УЕЦН на 21 свердловині, які обслуговуються в нафтогазовидобувному управлінні «Долинанафтогаз», що дозволило збільшити сукупний добовий дебіт в 2,5 раза, до 145 тонн нафти на добу. Позитивний досвід з використання УЕЦН для інтенсифікації видобутку став основою для рішення про розгортання більш продуктивних УЕЦН на інших свердловинах компанії», – наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня 2016 року голова компанії Марк Роллінс повідомив, що «Укрнафта» звернулася до державних органів з ініціативою зниження ставки рентної плати за видобуток сирої нафти. 23 листопада 2016 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроект про внесення відповідних змін до Податкового кодексу. 20 грудня цей законопроект був розглянутий і проголосований у другому читанні. Його підтримали 235 народних депутатів. Згідно з прийнятими змінами, на сьогодні ставка ренти на видобуток нафти становить 29% (при розробці свердловин на глибині до 5000 м).

Після цього компанія заявила, що планований обсяг інвестицій в 2017 році буде в 5 разів перевищувати рівень 2016 року і досягне 2,5 млрд грн, які в тому числі будуть спрямовані на реформування бурових підрозділів і оновлення парку нафтовидобувного обладнання компанії.

За підсумками 2016 року «Укрнафта» стабілізувала видобуток сирої нафти і газового конденсату на рівні 4,2 тис. тонн на добу. За даними компанії, цього вдалося досягти в тому числі за рахунок використання установок ЕЦН.

Довідка УНІАН. «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. «Укрнафта» є одним із найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включені в лістинг Української біржі і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.

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Теги: #Укрнафта#видобуток нафти