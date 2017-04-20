Компанія ExxonMobil просить уряд США дозволити їй співпрацю з "Роснефтью", незважаючи на санкції

Американський енергетичний гігант ExxonMobil просить уряд США зробити виняток в санкціях проти Росії й дозволити йому розробляти спільні проекти з російською "Роснефтью".

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Про наявність відповідного запиту з боку корпорації повідомило американське видання The Wall Street Journal з посиланням на власні анонімні джерела. Згодом про це написала й агенція AP, наводячи власні джерела, передає «Німецька хвиля».

Зокрема, менеджерів ExxonMobil цікавить спільна з "Роснефтью" розробка нафтових родовищ в районі Чорного моря. Ухвалене ще 2011 року спільне партнерство також стосувалося проектів у Арктиці. На заваді реалізації угоди стала анексія Росією Криму та подальші події на Донбасі й санкції США проти РФ.

У самій корпорації на запит журналістів відмовилися коментувати переговори з представниками американського уряду. Раніше повідомлялося, що у 2015-16 роках міністерство фінансів США дозволило ExxonMobil проводити "обмежені адміністративні дії" спільно з "Роснефтью".

Долю запиту може ускладнити нинішнє розслідування Конгресу інформації про втручання Росії в американські вибори та зв'язки між РФ та деякими представниками команди Дональда Трампа. Крім того, теперішній держсекретар США Рекс Тіллерсон до свого призначення на цю посаду був головою правління та ради директорів ExxonMobil.