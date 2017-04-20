"Укртрансгаз" планує провести наступну закупівлю газу на початку осені

Держкомпанія «Укртрансгаз», оператор газотранспортної системи України, планує провести наступну закупівлю природного газу на конкурентному ринку на початку осені, про це повідомила прес-служба Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України».

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Згідно з повідомленням, у 2016 році для виробничо-технологічних потреб і балансування «Укртрансгаз» використовував 1,7 млрд куб. м газу, для завдань балансування – 1,1 млрд куб. м газу.

Як повідомляв УНІАН, у середині квітня «Укртрансгаз» вперше провів відкриті торги на постачання природного газу для власних потреб через електронну систему Prozorro загальною вартістю 9,4 млрд грн.

Тендер був розбитий на десять однакових лотів по 218 млн кубометрів.

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» виграв три лоти. По одному лоту виграли «Еру трейдинг», «Еско-Північ», Trafigura Ukraine, а також «Газоторгова компанія». 3 із 10 аукціонів були скасовані через подання для участі у торгах менше двох пропозицій.

У свою чергу, в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України повідомили, що «Укртрансгаз» заощадив понад 2 млрд грн на придбанні технологічного газу через електронну систему Prozorro.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, якими природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».