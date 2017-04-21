Нафта дорожчає на заявах про продовження заморозки видобутку

Нафта в останній день робочого тижня торгується в невеликому плюсі на тлі зроблених у четвер заяв з приводу продовження угоди про скорочення видобутку "чорного золота", повідомляє Прайм.

Читайте такожНафта дорожчає на даних про скорочення її запасів у США

"Станом на 07:12 вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,04% - до 53,01 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,1% - до 50,76 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Раніше міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх заявив про наявність попередньої домовленості між низкою країн-нафтовиробників про продовження угоди про скорочення видобутку.

"Міністр нафти та газу Оману Мухаммед Хамад аль-Румхі також сказав, що країни, що входять у Раду співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ), домовилися про можливе продовження угоди. При цьому Міненерго РФ тоді заявило, що як і раніше вважає передчасним говорити про продовження угоди", - підкреслює видання.

"Довжина продовження, кількість країн і обсяг, на який буде скорочено видобуток, залишаються ключовими невідомими", - прокоментував газеті The Wall Street Journal аналітик по сировинним товарам Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар (Vivek Dhar).

Перш за все цікавить трейдерів, які країни мав на увазі аль-Фалих, коли говорив про готовність деяких нафтовиробників продовжити угоду. "Якщо це Венесуела, тоді кого це хвилює? Але якщо Росія згодна скоротити ще, то це чудово", - цитує газета ринкового стратега CMC Markets Майкл Маккарті (Michael McCarthy).