АМКУ вимагає стягнути з "Газпрому" 172 мільярди гривень штрафу у примусовому порядку

Антимонопольний комітет України звернувся до виконавчої служби Міністерства юстиції з проханням стягнути з російського газового монополіста «Газпрому» 172 млрд грн штрафу і пені за зловживання монопольним становищем на вітчизняному ринку транзиту газу, повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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«Заяву про відкриття виконавчого провадження щодо стягнення штрафу та пені з компанії «Газпром» направлено до департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції», - написав він.

Відповідно до оприлюдненої на сторінці голови АМКУ заяви, Комітет просить відкрити виконавче провадження, вжити заходів щодо рішення Господарського суду Києва від 5 грудня 2016 року про примусове стягнення з «Газпрому» штрафу в 85,9 млрд грн, накладеного в січні 2016 року, і пені в розмірі 85,9 млрд грн за несвоєчасну сплату штрафу.

Крім цього, АМКУ просить виконавчу службу накласти арешт на майно та кошти «Газпрому», і оголосити заборону на його відчуження.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2016 року Антимонопольний комітет України виставив російському газовому монополісту «Газпрому» штраф на близько 86 млрд грн (близько 3,4 млрд дол.) за зловживання монопольним становищем на вітчизняному ринку транзиту газу. Рішення було прийнято в рамках виконання доручення уряду, а також у світлі офіційних звинувачень Європейської комісії, висунутих "Газпрому" у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

12 квітня 2016 року «Газпром» вирішив оскаржити це рішення, зареєструвавши позов у Господарському суді Києва. Однак суд відхилив позов російського монополіста.

Оскільки штраф так і не було сплачено, АМКУ пізніше подав до Господарського суду міста Києва позов із заявою про примусове стягнення штрафу і пені, а також про визнання зобов'язання припинити порушення антимонопольного законодавства.

При цьому міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик відзначав, що Україна в рамках виконання судових рішень не планує відбирати російський газ в рахунок сплати штрафу і не має наміру порушувати свої зобов'язання щодо транзиту палива європейським споживачам.