У Трампа не дозволили колишній компанії Тіллерсона бурити свердловини у Чорному морі в обхід санкцій проти РФ - ЗМІ

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа не дозволила компанії Exxon Mobil, яку до 2017 року очолював нинішній держсекретар Рекс Тіллерсон, здійснювати буріння нафтових свердловин у Чорному морі разом з російською держкомпанією «Роснєфть» в обхід санкцій, запроваджених проти Російської Федерації через агресію в Україні. Про це повідомляє The New York Times.

Міністр фінансів США Стівен Мнучин наголосив: "На основі консультацій з президентом Дональдом Трампом Департамент казначейства (Міністерство фінансів) не зніматиме заборону для компаній зі США, включаючи Exxon, що дозволило б здійснювати буріння, заборонене чинними санкціями, пов'язаними з Росією".

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Видання зазначає, що нафтова компанія Exxon Mobil у 2015 році звернулась до Адміністрації президента США з проханням скасувати заборону на співпрацю з компанією «Роснєфть», стверджуючи, що може втратити свої права на розвідку родовищ та видобуток корисних копалин у Чорному морі, якщо до кінця 2017 року не розпочне буріння, що передбачено контрактом з компанією «Роснєфть».

Попередня адміністрація президента Барака Обами не відповіла на це звернення, але компанія Exxon Mobil сподівалася, що адміністрація Трампа буде прихильнішою до неї.

Як повідомляв УНІАН раніше, американський енергетичний гігант ExxonMobil просив уряд США зробити виняток в санкціях проти Росії й дозволити йому розробляти спільні проекти з російською "Роснефтью".

Зокрема, менеджерів ExxonMobil цікавить спільна з "Роснефтью" розробка нафтових родовищ в районі Чорного моря.