До Авдіївки повернули світло, щоправда, за тимчасовою схемою

15:16, 23 квітня 2017
Енергетика
175

У місті будуть віялові відключення.

Бойовики обстрілюють житлові квартали Авдіївки / facebook/ato.news

Елeктропостачання Авдіївки відновлено за тимчасовою схемою, електроенергія подається за графіком.

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України в Twitter.

Читайте такожЗапаси антрацитового вугілля на ТЕС скоротилися ще на 7%

"Електропостачання Авдіївки відновлено. Подається за тимчасовою схемою, застосовуються віялові відключення, електроенергія подається за графіком", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 22 квітня через обстріли з боку бойовиків було пошкоджено лінію електропередач поблизу Авдіївки, внаслідок чого місто і Донецька фільтрувальної станція залишилися без електропостачання.

22 квітня електропостачання ДФС було відновлено.

Водночас у штабі АТО повідомляли, що представники Росії у СЦКК лише у понеділок, 24 квітня, нададуть гарантії припинення вогню бойовиками для ремонту електромережі в районі Авдіївки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Авдіївка#війна на Донбасі#Авдіївка без світла