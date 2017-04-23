До Авдіївки повернули світло, щоправда, за тимчасовою схемою
У місті будуть віялові відключення.
Елeктропостачання Авдіївки відновлено за тимчасовою схемою, електроенергія подається за графіком.
Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України в Twitter.
Читайте такожЗапаси антрацитового вугілля на ТЕС скоротилися ще на 7%
"Електропостачання Авдіївки відновлено. Подається за тимчасовою схемою, застосовуються віялові відключення, електроенергія подається за графіком", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 22 квітня через обстріли з боку бойовиків було пошкоджено лінію електропередач поблизу Авдіївки, внаслідок чого місто і Донецька фільтрувальної станція залишилися без електропостачання.
22 квітня електропостачання ДФС було відновлено.
Водночас у штабі АТО повідомляли, що представники Росії у СЦКК лише у понеділок, 24 квітня, нададуть гарантії припинення вогню бойовиками для ремонту електромережі в районі Авдіївки.