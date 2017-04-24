Нафта дорожчає після істотного зниження в п'ятницю

Нафта дорожчає в понеділок в рамках корекції після зниження ціни "чорного золота" приблизно на 2% у п'ятницю, свідчать дані торгів.

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Станом на ранок вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,61% - до 52,75 долара за барель. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,50% - до 49,87 долара за барель, повідомляє Прайм.

Вартість нафти знижувалася в п'ятницю на даних американської нафтосервісної компанії Baker Hughes про зростання кількості бурових установок в країні. За підсумками робочого тижня, що завершився 21 квітня, кількість бурових установок у США зросла на десять, або на 1,18%, до 857 одиниць. У річному вираженні кількість бурових установок зросла на 426 штук, або на 98,8%.

Кількість нафтових бурових установок зросла на п'ять штук, або на 0,73%, до 688 одиниць, зберігаючись на мінімальних рівнях з квітня 2015 року. При цьому кількість газодобувних установок збільшилася за тиждень на п'ять, або на 3,08%, до 167 одиниць.

Підтримали нафтовий ринок і заяви міністра нафти Ірану Бижана Зангане. Він зазначив, що країни, які входять і не входять в ОПЕК , посилають позитивні сигнали щодо продовження угоди про скорочення видобутку нафти, пише агентство Shana. Міністр додав, що учасники віденської угоди продемонстрували своє бажання впливати на нафтовий ринок, відзначає агентство.

"Ми б підтримали будь-яке рішення, одностайно прийняте членами ОПЕК, і завжди підтримували б його, тому що поліпшення умов на ринку принесе користь виробникам і споживачам нафти", - цитує агентство Зангане.