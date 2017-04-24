Україна з 25 квітня припинить поставки електроенергії на окуповану частину Луганщини

Регіональна енергопостачальна компанія «Луганське енергетичне об'єднання» з 25 квітня 2017 року зупиняє постачання електроенергії на тимчасово окуповані території Луганської області. Про це повідомив генеральний директор компанії Володимир Грицай в ефірі Луганського обласного телебачення».

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«Ми отримали документи з держпідприємства «Енергоринок» (оптовий покупець і продавець електроенергії – УНІАН), які підтверджені документами з Міненерговугілля з підписом міністра Насалика про те, що з 25 квітня буде повністю припинено перетік електроенергії на неконтрольований бік. Зараз ми проводимо технічні заходи, і з 00:00 25 квітня перетікання має бути повністю відключено», - сказав він.

За словами Грицая, на неконтрольованій території розміщені «Попаснянський водоканал», який буде відключено від електропостачання.