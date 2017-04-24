Україна з 25 квітня припинить поставки електроенергії на окуповану частину Луганщини

09:28, 24 квітня 2017
Енергетика
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На неконтрольованій території розміщені «Попаснянський водоканал», який буде відключено від електропостачання.

Ілюстрація REUTERS

Регіональна енергопостачальна компанія «Луганське енергетичне об'єднання» з 25 квітня 2017 року зупиняє постачання електроенергії на тимчасово окуповані території Луганської області. Про це повідомив генеральний директор компанії Володимир Грицай в ефірі Луганського обласного телебачення».

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«Ми отримали документи з держпідприємства «Енергоринок» (оптовий покупець і продавець електроенергії – УНІАН), які підтверджені документами з Міненерговугілля з підписом міністра Насалика про те, що з 25 квітня буде повністю припинено перетік електроенергії на неконтрольований бік. Зараз ми проводимо технічні заходи, і з 00:00 25 квітня перетікання має бути повністю відключено», - сказав він.

За словами Грицая, на неконтрольованій території розміщені «Попаснянський водоканал», який буде відключено від електропостачання.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабмін ухвалив постанову №263, яка зобов'язувала «Луганське енергетичне об'єднання» постачати електроенергію на тимчасово окуповану територію Луганської області, незалежно від рівня оплати. При цьому, енергопостачальна компанія вже неодноразово повідомляла в Міністерство енергетики та вугільної промисловості й інші держоргани про те, що з боку споживачів із зони АТО нагромадилися великі борги.

У грудні 2016 року через борги компанія тимчасово припиняла електропостачання комунального підприємства «Попаснянський районний водоканал», який подавав воду в окремі райони (тимчасово не підконтрольні українській владі) Донецької і Луганської областей. Станом на 2 грудня заборгованість цього підприємства перед «Луганським енергетичним об'єднанням» становила близько 124 млн грн.

Також, раніше в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України повідомляли про те, що понад 500 тисяч жителів Луганської області можуть залишитися без води через несплату терористами «ЛНР» за водопостачання.

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Новина в сюжеті: Припинення електропостачання окупованої території Луганщини
Теги: #окупація#електроенергія#Луганська область#ЛЕО