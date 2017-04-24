В українських сховищах скоротилися запаси газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 16 по 22 квітня скоротилися на 0,5%, або на 39 млн куб. м, - до 8,290 млрд куб. м з 8,329 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, 22 квітня зі сховищ відібрано 16,15 млн куб. м газу.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року уряд затвердив графік підготовки України до опалювального сезону, а також визначив обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. Зокрема, запаси газу в підземних сховищах повинні становити не менше 17 млрд кубометрів. При цьому, за оцінками НАК «Нафтогаз України», запас газу в 14,5 млрд кубометрів є достатнім для проходження опалювального сезону.

В опалювальний сезон 2016-2017 років Україна увійшла з запасами газу на рівні 14,7 млрд куб. м.