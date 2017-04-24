Вищий госпсуд розгляне касацію "Газпрому" на штраф АМКУ в 172 мільярди гривень у середині травня

Вищий господарський суд України має намір 16 травня розглянути касаційну скаргу російського газового монополіста «Газпром» на рішення суду, згідно з яким Антимонопольний комітет оштрафував компанію за порушення антимонопольного законодавства України на 172 млрд грн.

Читайте такожУ "Газпромі" вже обговорюють варіанти можливого програшу у справі про закупівлю газу - "Нафтогаз"

Про це йдеться в повідомленні Вищого госпсуду на офіційному сайті «Судова влада України».

Згідно з повідомленням, слухання заплановано на 10:35 ранку.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» у касаційному порядку оскаржив рішення Київського апеляційного господарського суду про примусове стягнення з компанії штрафу в розмірі 85,9 млрд грн та пені аналогічного розміру.

У січні 2016 року Антимонопольний комітет України виставив «Газпрому» штраф на близько 86 млрд грн (близько 3,4 млрд дол.) за зловживання монопольним становищем на вітчизняному ринку транзиту газу.

Рішення було ухвалено в рамках виконання доручення уряду, а також у світлі офіційних звинувачень Європейської комісії, висунутих "Газпрому" у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС. 12 квітня 2016 року «Газпром» вирішив оскаржити це рішення, зареєструвавши позов у Господарському суді Києва. Проте суд відхилив позов російського монополіста. Оскільки штраф не було сплачено, АМКУ пізніше подав у Господарський суд міста Києва позов із заявою про примусове стягнення штрафу та пені, а також про визнання обов'язку припинити порушення антимонопольного законодавства.

Спочатку Господарський суд Києва прийняв позов Антимонопольного комітету України і призначив засідання на 31 жовтня. Проте пізніше засідання двічі переносилося на більш пізній термін, і рішення було ухвалено на початку грудня 2016 року.

22 лютого 2017 року стало відомо, що Київський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду Києва про задоволення позову Антимонопольного комітету України про примусове стягнення з «Газпрому» штраф в розмірі 85,9 млрд грн, накладеного в січні 2016 року, та пені в розмірі 85,9 млрд грн за несвоєчасну сплату штрафу.

У квітні Антимонопольний комітет звернувся до виконавчої служби з проханням стягнути з «Газпрому» 172 млрд грн штрафу і пені за зловживання монопольним становищем на вітчизняному ринку транзиту газу.