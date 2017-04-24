Наглядову раду "Нафтогазу" очолив Пол Уорвік

Головою наглядової ради Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" за згодою її членів став Пол Уорвік, змінивши на цьому посту звільнену за власним бажанням Юлію Ковалів.

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Згідно з повідомленням компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Уорвік був обраний головою наглядової ради на позачерговому засіданні ради 21 квітня.

Раніше він обіймав посаду заступника глави наглядової ради "Нафтогазу", є незалежним членом наглядової ради.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Юлія Ковалів, яка обіймала посаду голови наглядової ради "Нафтогазу" з квітня 2016 року, написала заяву про припинення своїх повноважень за власним бажанням.

У 2016 році Комітет з призначенням керівників особливо важливих для економіки підприємств при Мінекономрозвитку визначив трьох кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу": Маркуса Річардса, Пола Уорвіка і Чарльза Проктора. Також від держави були призначені Юлія Ковалів і екс-міністр енергетики Володимир Демчишин.