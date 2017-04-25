Нафта дорожчає після падіння напередодні

Нафта дорожчає у вівторок в рамках корекції після зниження цін у понеділок, повідомляє Прайм.

"Станом на 06:39 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,52% - до 52,40 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI розумілася на 0,51% - до 49,48 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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"Чорне золото" дешевшало в понеділок, оскільки інвестори були стурбовані збереженням глобальним надлишком нафти на ринку. Інвестори продовжували реагувати на зростання видобутку сировини в США. Минулого тижня Міненерго країни повідомило, що видобуток нафти в США за тиждень з 14 квітня зріс на 0,18%, до 9,252 мільйона барелів на добу.

"ОПЕК зазнала фіаско в своїх зусиллях збалансувати нафтовий ринок", - цитує агентство Рейтер аналітика Schork Group Inc Стефена Шорка (Stephen Schork). Він зазначає, що запаси нафти знаходяться на рекордних рівнях, незважаючи на скорочення видобутку.

"ОПЕК доведеться відновити і, можливо, поглибити угода (щодо скорочення видобутку нафти - ред.), якщо вона хоче підтримувати ціни на рівні значно вищому, ніж 50 доларів за барель", - наводить агентство слова аналітиків банку JPMorgan.